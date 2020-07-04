قرار عسكري يصدم جنديا "متحولا جنسيا"

قرر الجيش الكوري الجنوبي، "عدم السماح بعودة ضابط صف سابق تم تسريحه قسرا بعد إجرائه جراحة تغيير الجنس".

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، "أفاد مسؤولون بأن القوات العسكرية قررت عدم السماح بعودة ضابط صف سابق تم تسريحه قسرا بعد إجرائه جراحة تغيير الجنس إلى الجيش".

وقد قدمت بيون هي-سو (22 عاما) الالتماس إلى الجيش في فبراير/ شباط الماضي بعد أن حكمت اللجنة العسكرية في الشهر السابق بناء على فحص طبي بأنها غير قادرة على الاستمرار في الخدمة العسكرية.

وكانت بيون قد خضعت للجراحة المذكورة في وقت متأخر من العام السابق في تايلاند وأعربت عن رغبتها في الاستمرار في الخدمة كجندية.

وقال الجيش في بيان له، إنه "تم اتخاذ قرار التسريح في يناير من العام الجاري على نحو قانوني وذلك وفقا لمعايير الفحص الطبي وإجراءات التسريح بناء على قانون إدارة الأفراد العسكريين الحالي، ولم يتم إثبات عدم شرعية قرار التسريح".

وفي يناير/ كانو الثاني الماضي، قال الجيش إن "هذه الحالة تشكل سببا في عدم قدرة الجندي على الاستمرار في الخدمة، ما يعزى لإعاقات جسدية وعقلية، فيما قالت بيون إنها إذا تم رفض الالتماس سترفع الأمر إلى القضاء، مصرحة بأنها ستتحدى القرار "حتى النهاية".

وبموجب نظام التجنيد في كوريا الجنوبية، يتعين على جميع الرجال الأصحاء أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة عامين تقريبا في البلد الذي تواجه كوريا الشمالية. ويُعفى من يغيرون جنسهم على نحو فوري من الخدمة.