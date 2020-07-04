فيديو لأول مرة.. قاسم سليماني يبكي ويرتجف في مشهد مؤثر

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، إن "هذه المقاطع المصورة للشهيد سليماني ربما يشاهدها المشاهدون للمرة الأولى"، مشيرة إلى أنها تظهر قاسم سليماني، وهو يبكي ويرتعش عند ضريح الإمام علي الرضا عليه السلام".

وقالت قناة "العالم" الإيرانية إن "هذه المقاطع نشرت تزامنا مع الذكرى السنوية لولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد بمحافظة خراسان بشمال شرق ايران".

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.