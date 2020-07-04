الولايات المتحدة تطلق قمر استطلاع سري إلى المدار

سيطلق صاروخ حامل لقمر استطلاع سري للولايات التحدة الأمريكية من محطة والوبس الفضائية (فرجينيا) في 15 يوليو تموز.

في 15 يوليو، تخطط وكالة الاستخبارات الفضائية الوطنية الأمريكية لإطلاق الصاروخ الناقل Minotaur-4 إلى المدار، حسب وكالة "ناسا".

سيتم إطلاق الصاروخ من المحطة الفضائية والبوس في ولاية فرجينيا، مع قمر صناعي للاستطلاع سري.

إن الصاروخ الحامل Minotaur-4 قادرة على توصيل حمولات تصل إلى 1725 كغم إلى مدار أرضي منخفض.

في وقت سابق تم إطلاق القمر الصناعي الصغير Red-Eye-3 ، التابع للبنتاغون من محطة الفضاء الدولية في 24 يونيو حزيران.