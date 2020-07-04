بالفيديو.. رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة ينعي والد حبيب نورمحمدوف

وكتب وايت في صفحته على "تويتر" اليوم السبت: "سنفتقدك يا ​​سيد نورمحمدوف".

يذكر أن عبد المناف دخل إلى أحد مستشفيات داغستان في الـ25 من نيسان / أبريل الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتوفي في 3 تموز / يوليو عن عمر يناهز 57 عامًا.

وكان والد حبيب، عبد المناف نورمحمدوف، قد استفاق من أول غيبوبة في 14 أيار/ مايو ليدخل في غيبوبة جديدة في 19 مايو، بعد عملية قلب أجريت له.

يعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.