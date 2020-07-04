شمخاني: اغتيال سليماني أكبر هدية من أمريكا للإرهاب

وصف أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اغتيال الجنرال قاسم سليماني، بأنه کان أكبر هدية من أمريكا للإرهاب التكفيري وحماته.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن شمخاني قوله "حنق وحقد أمريكا والكيان الصهيوني تجاه الشهيد الفريق قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس يعود إلى دورهما منقطع النظير في مكافحة الإرهاب التكفيري في المنطقة وفضح مسرحية مكافحة الإرهاب الأمريكية".

وأضاف "على العالم تثمين جهاد وتضحيات هذين القائدين للمكافحة الحقيقية للإرهاب، ذلك لأن قيادتهما الذكية وجهودها المخلصة حالت دون انتشار فتنة الإرهاب التكفيري في أقصى مناطق العالم".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مطلع العام الجاري، عن تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، وآخرين، بينما ردت الجمهورية الإسلامية بقصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق بصواريخ باليستية.