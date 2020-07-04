بينها 5 دول عربية.. سويسرا تنشر قائمة البلدان الأكثر خطورة بـ"كورونا"

كشفت السلطات الصحية السويسرية، عن قائمة البلدان التي أصدرها المكتب الفدرالي للصحة العامة أمس الجمعه، وصنفها بـ"البلدان الأكثر خطورة" للإصابة بفيروس "كورونا".

وحسب المكتب الفيدرالي للصحة العامة في سويسرا "تتضمن القائمة 29 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل، موضحة أنه اعتباراً من يوم الاثنين 6 يوليو/ تموز الجاري سوف تلزم المسافرين القادمين إلى سويسرا من هذه الدول بالحجر الصحي لمدة 10 أيام".

ونشرت الوحدة الدولية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، بيانات، قالت فيها إن "البلدان الأكثر خطورة، تتضمّن خمس دول عربية هي السعودية والبحرين والعراق والكويت وعمان، وأن القائمة سوف تخضع للتحديث باستمرار من قبل السلطات الصحية".

وأوضحت السلطات السويسرية، أن "هذا التصنيف يأتي كجزء من الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اعتمدتها لمنع حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا بعد زيادة معدلات الإصابة الأسبوع الماضي"، عازية أن "من ضمن أسباب ذلك هو انتقال العدوى من المسافرين الدوليين من الأشخاص القادمين من الخارج، سواء من السويسريين الذين يسافرون إلى دول وصفتها بـ"عالية الخطورة" بالإصابات، ويجلبون الفيروس معهم حال عودتهم إلى سويسرا".

وشملت القائمة كاملة، وفق الترتيب الذي نشر به: "الأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروسيا وبوليفيا والبرازيل والرأس الأخضر وشيلي وكولومبيا وجمهورية الدومنيكان وهندوراس والعراق وكوسوفو والكويت ومولدافيا وشمال مقدونيا وعمان وبنما وبيرو وروسيا والسعودية والسويد وصربيا وجنوب إفريقيا وجزر تركس وكايكوس والولايات المتحدة".