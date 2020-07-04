فيرغسون ينعي حبيب بوفاة والده

قدم مصارع الفنون القتالية المختلطة (MMA)، الأمريكي توني فيرغسون، اليوم السبت، التعازي لحبيب نورمحمدوف بوفاة والده عبد المناف نورمحمدوف.

وكتب فيرغسون في صفحته على انستغرام: "خالص التعازي لك ولعائلتك حافظ على معنوياتك ياصديقي. أقدم خالص احترامي لوالدك عبد المنعم نورمحمدوف سيكون الصف الأمامي عندما نموت جميعا".

يذكر أن عبد المناف دخل إلى أحد مستشفيات داغستان في الـ25 من نيسان / أبريل الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتوفي في 3 تموز/ يوليو عن عمر يناهز 57 عامًا.

وكان والد حبيب، عبد المناف نورمحمدوف، استفاق من أول غيبوبة في 14 أيار/ مايو ليدخل في غيبوبة جديدة في 19 مايو، بعد عملية قلب أجريت له.

يعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد