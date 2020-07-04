أردوغان: الجميع يعترفون بأن تركيا تشهد قفزة كبيرة

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن اجتياز بلاده أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد–19" وخروجها من هذه الأزمة بقوة أزعج بعض الدول على رأسها دول الاتحاد الأوروبي.

وقال أرودغان، في كلمته خلال افتتاح مبنى خدمات إدارة الإيرادات التابع لوزارة المالية بمدينة إسطنبول نقلتها وكالة أنباء "الأناضول"، إن "خروج تركيا من وباء (كوفيد – 19) بقوة أزعج بعض الدول على رأسها دول الاتحاد الأوروبي". موضحا

تركيا من بين الدول الأقل خسائر في الأرواح جراء كورونا، بفضل التدابير المتخذة والطرق التي استحدثناها في مكافحته.

وتابع "يمكننا التغلب على المعايير المزدوجة والنهج المتحيز حيال بلدنا من خلال تعزيز دولة القانون".

وشدد على أن "المدن الطبية التركية تعتبر الأفضل في أوروبا وضمن الأوائل عالميا".

وأضاف أن "فتح دول الاتحاد الأوروبي أبوابها أمام دول لم تذكر في أي مجال بدءا من الديمقراطية والشفافية وانتهاءا بالبنية التحتية وإغلاق أبوابها أمام تركيا يظهر هذا الانزعاج"، مشددا "خسارتهم ستكون أضعاف خسارتنا".

وأشار إلى أن "بريطانيا اتخذت خطوة إيجابية من خلال استثناء تركيا من الحجر الصحي واختارت طريقاً قد يسهم في تحقيق الربح للبلدين".

وأكد أردوغان، أن تركيا أرسلت معدات ومستلزمات طبية إلى 138 دولة، دون أدنى تمييز بين دين أو لغة أو عرق أو منطقة.