فيروس كورونا يقترب من دائرة ترامب

كشفت تقارير أمريكية، اليوم السبت، عن إصابة صديقة أكبر أبناء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت شبكة "سي بي إس" الأمريكية أن كيمبرلي غويلفيل، صديقة ترامب سافرت إلى داكوتا الجنوبية لمشاهدة خطاب الرئيس الأمريكية بمناسبة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز، وكذلك حضورهما عرض الألعاب النارية في جبل راشمور.

وصرح رئيس موظفي اللجنة المالية لحملة ترامب، سيرجيو جور، أن غويلفويل وصديقها نجل دونالد ترامب حرصا على عزل أنفسهما وإلغاء مشاركتهما في الأحداث العامة.

بينما أكد مصدر لـ"سي بي إس نيوز" أن "الثنائي" لم يسافرا إلى داكوتا الجنوبية على متن طائرة الرئاسة ولم يكنا على اتصال مباشر بالرئيس.

I won't say anything about karma and the fact that this brings coronavirus into the Trump family, I will simply remind everyone to wear a mask.https://t.co/XPKpo1u0QA — Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) July 4, 2020

وعن الحالة الصحية لكيمبرلي غويلفيل بعد أن ثبت إيجابية اختبار "كورونا" عليها، قال سيرجيو جور: "إنها في حالة جيدة، وسيتم إجراء اختبار آخر لها للتأكد من صحة تشخيص إصابتها بالفيروس، وذلك لأنه لا يظهر عليها أعراض للمرض".

وتعتبر كيمبرلي غويلفيل هو على الأقل أقرب ثالث شخص من دونالد ترامب ثبت إيجابية اختبارهم لفيروس "كورونا" المستجد.

وكانت كاتي ميلر، السكرتيرة الصحفية لنائب ترامب، مايك بنس، أظهرت نتائج إيجابية في شهر مايو/ أيار.

وتوفي ما يقرب من 130 ألف أمريكي جراء فيروس "كورونا" المستجد العام الحالي.