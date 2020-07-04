تركيا تأمر باعتقال ثلاثة أشخاص بعد انفجارات مصنع الألعاب النارية

أمر الادعاء العام التركي، اليوم السبت، باعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بانفجارات وقعت أمس في مصنع للألعاب النارية في شمال غرب تركيا.

وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، صدرت أوامر بإلقاء القبض على مدير المصنع المسؤول واثنين من كبار العمال فيه على خلفية الحادث الذي وقع في المصنع بإقليم صقاريا.

وقع صباح الجمعة، انفجار بمصنع للألعاب النارية في مدينة سقاريه التركية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير، إذ تواصل أطقم الإطفاء مساعيها لإطفاء الحريق pic.twitter.com/cTloKZurqv — TRT عربي (@TRTArabi) July 3, 2020

​وهزت سلسلة من الانفجارات الضخمة المصنع، أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 114، حسبما ذكر مسؤولون صحيون.