مسرح "لا سكالا" في بانكوك يقدم آخر عروضه قبل إغلاقه

يقيم محبو السينما والمسرح حفل وداع لمسرح "لا سكالا" في العاصمة التايلاندية بانكوك، الذي سينهي نشاطه لأسباب مالية.

وووفقا لوكالة "رويترز" كان المسرح المشيد منذ 50 عاما يكافح طوال العقد الماضي للمحافظة على ربحيته وسط منافسة من وسائل الإعلام الجديدة وزيادة تكاليف إيجار الأرض التي بني عليها.

ووجه وباء كورونا والقيود على الحركة التي فرضت للحد من انتشاره آخر ضربة إلى المسرح الذي يقع في قلب بانكوك.

ويتوقع أن يشهد الاقتصاد التايلاندي انكماشا هذا العام بمعدل أكبر من أي اقتصاد آخر في دول جنوب شرق آسيا.

وتشمل آخر العروض أفلاما إيطالية وأخرى وثائقية تايلاندية، وبيعت 3000 تذكرة للزوار الراغبين في القيام بزيارة أخيرة إلى المسرح، الذي يعتبر آخر مبنى مسرحي من نوعه في المدينة.