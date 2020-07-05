رئيس غانا يبدأ عزلا ذاتيا بعد إصابة شخص من القريبين منه بفيروس كورونا

أعلنت غانا السبت، أن الرئيس نانا أكوفو أدو سيعزل نفسه لمدة 14 يوما بناء على نصيحة الأطباء، عقب ثبوت إصابة أحد الأشخاص في دائرته القريبة بكورونا.

أكر - سبوتنيك. وجاء في بيان الحكومة: ان "فحوصات الرئيس جاءت سلبية (غير مصاب)، إلا أنه اختار اتخاذ هذا الإجراء زيادة في الوقاية وامتثالا للبروتوكولات الصحية، وسيواصل العمل خلال هذه الفترة". وفقا لرويترز.

وسجلت غانا 19388 حالة إصابة بالفيروس، وأعلنت عن 117 حالة وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي عدوى الفيروس التاجي الجديد "كوفيد – 19"، جائحة.