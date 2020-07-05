ترامب : 99٪ من حالات كورونا "غير ضارة على الإطلاق"

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم السبت، بأن 99٪ من حالات فيروس كورونا "غير ضارة على الإطلاق".

وأضاف ترامب "لقد اختبرنا الآن ما يقرب من 40 مليون شخص. من خلال القيام بذلك، نعرض الحالات - 99 ٪ منها غير ضارة الإطلاق - نتائج لا يمكن لأي بلد آخر إظهارها لأنه لا يوجد بلد آخر لديه اختبارات لدينا. ليس من حيث الأعداد أو الجودة"، مرجعا تزايد الحالات بسبب زيادة الاختبارات للكشف عن المصابين.

وبحسب ما نقل موقع "سي ان ان"، فإنه لا يوجد أساس واقعي لما قاله الرئيس الأمريكي.

هذا وأطلقت تقارير صحفية عالمية في وقت سابق، تحذيرات من أن الولايات المتحدة الأمريكية على أعتاب وضع "مخيف" مع اقتراب الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشارت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية إلى أن الولايات المتحدة على أعتاب موجة ثانية أخطر من تفشي الفيروس في عدد كبير من الولايات الجنوبية والغربية.

وحذرت الصحيفة البريطانية من أن تلك الموجة قد تؤدي إلى انهيار الأنظمة الصحية في المستشفيات الأمريكية وبالأخص في ولايات كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا وأريزونا، وفق تحليل أجرته الصحيفة البريطانية.