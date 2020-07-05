مغني الراب الأمريكي كاني ويست يترشح للانتخابات الرئاسية

نشر مغني الراب الأمريكي كاني ويست، أمس السبت، تغريدة على "تويتر" أعلن فيها ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وكتب ويست في صفحته على "تويتر": "علينا الآن تنفيذ وعد أمريكا بوضع ثقتنا في الله وتوحيد رؤانا وبناء مستقبلنا. أنا مرشّح لرئاسة الولايات المتحدة".

ولم يذكر زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان البالغ من العمر 43 عاماً، أي تفاصيل إضافية.

وفي نهاية حزيران / يونيو الماضي، أصدر ويست ويست مقطوعة بعنوان "اغسلنا بالدم" مرفقة بكليب يعرض لقطات من التظاهرات الأخيرة المناهضة للعنصرية، التي هزت الولايات المتحدة أخيراً.

وفي وقت سابق، خلال مهرجان "فاست كومباني" أعلن ويست عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2024.

ويعد ويست داعم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي سيخوض الانتخابات المقبلة في 2020، حيث كان يحلم سابقا بخلافته في البيت الأبيض بعد انتهاء مدته الثانية، إلا أنه غير مشاريعه بشكل مفاجئ.