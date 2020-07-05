يريدوننا أن نخجل من أنفسنا... ترامب يتحدث عن محاولات لتدمير بلاده

ندد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمة له بمناسبة عيد الاستقلال، بمحاولات إزالة النصب التذكارية لرؤساء وشخصيات تاريخية، واصفا هذه الوقائع بأنها محاولات لتدمير بلاده.

وتعهد الرئيس بدحر "اليسار المتطرف"، خلال كلمته التي ألقاها في البيت الأبيض، مضيفا "هناك دائما من يسعون للكذب بشأن الماضي من أجل كسب السلطة في الوقت الحالي، الذين يكذبون بشأن تاريخنا، الذين يريدوننا أن نخجل ممن نكون نحن".

"Our Nation is witnessing a merciless campaign to wipe out our history, defame our heroes, erase our values & indoctrinate our children. Angry mobs are trying to tear down statues of our founders, deface our most sacred memorials & unleash a wave of violent crime in our cities." — The White House (@WhiteHouse) July 4, 2020

​وبالتزامن مع كلمة الرئيس، دعا محتجون سلميون للمساواة العرقية على بعد خطوات من المكان الذي كان يتحدث فيه، وساروا في شوارع مغلقة حول البيت الأبيض وساحة بلاك لايفز ماتر ونصب لنكولن التذكاري.

واندلعت الاحتجاجات، قبل نحو شهرين، وشارك بها ملايين ضد وحشية الشرطة والتمييز العرقي، منذ مقتل جورج فلويد، الرجل الأسود البالغ من العمر 46 عاما والذي توفي بعد أن جثم شرطي أبيض في منيابوليس على عنقه لما يقرب من تسع دقائق.