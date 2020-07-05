تقرير يؤكد ارتفاع نسبة النساء داخل التيار السلفي في ألمانيا

أشارت تقارير ألمانية لإرتفاع في عدد النساء داخل التيار السلفي في البلاد، ليرتفع إجمالي العدد لأعضاء التيار لحوالي 12 ألف شخص.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية في عددها اليوم الأحد 5 يوليو/ تموز 2020، استنادا لتقرير لم ينشر بعد لهيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية الألمانية) فقد ارتفع عدد النساء ضمن أتباع هذا التيار، من 1356 في عام 2018 إلى 1580 في عام 2019.

ليرتفع العدد الإجمالي للسلفيين في ألمانيا بمقدار 850 ليصل إلى 12500 شخص.

في الوقت نفسه حدّثت السلطات عدد الأشخاص الذين تصنفهم كـ"مصدر للمخاطر الأمنية" وهو تعبير يشير إلى من تصنفهم السلطات كمصدر محتمل لهجمات إرهابية، بحسب ما نشر موقع "dw" الألماني.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "فيلت آم زونتاغ" اليوم الأحد، فإن العدد المسجل لهؤلاء الأشخاص مطلع الشهر الجاري بلغ 630 شخصا مسجلا تراجعا بعشرة في المائة عن العدد المسجل العام الماضي.

يذكر أن أكثر من مئة شخص من هؤلاء يقبعون بالفعل داخل السجن، بالإضافة إلى نسبة خارج ألمانيا.