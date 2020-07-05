بريطانيا تخصص 10 ملايين دولار لدراسة تأثيرات "كورونا"

قالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، إن بريطانيا قررت تخصيص 8.4 مليون جنيه استرليني (10.49 مليون دولار) لدراسة جديدة لفحص التأثيرات على المدى البعيد لمرض كوفيد-19 على المرضى.

ولوحظ أن فيروس كورونا المستجد الذي يؤدي للإصابة بكوفيد-19 يسبب العديد من التأثيرات الصحية لبعض المرضى بخلاف مشاكل الجهاز التنفسي الفورية، ولكن بالنسبة للمصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض، فإن أثر الفيروس غير مفهوم تماما.

وزير الصحة مات هانكوك البريطانية، قال"ونحن نواصل معركتنا ضد هذه الجائحة العالمية، فإننا نتعلم المزيد والمزيد عن التأثير الذي يحدثه المرض، ليس فقط على الصحة المباشرة، ولكن على الصحة البدنية والعقلية على المدى الطويل أيضا".

وقالت وزارة الصحة إن عشرة آلاف شخص سيشاركون في الدراسة التي تقودها جامعة ليستر والمستشفيات في المدينة.

وسيتم أخذ عينات من الرئة والدم للمرضى وستخضع للتقييم أيضا عن طريق التصوير المتقدم، وسيتم استخدام النتائج لتطوير أشكال جديدة من العلاج الشخصي، بحسب ما نقلت "رويترز".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد تحدث في وقت سابق عن شروط لمن يرغب بإجراء فحوصات طبية للكشف عن احتمالية الإصابة بالفيروس.

وقال جونسون، إن الأعراض الثلاثة، التي يتم وضعها للسماح لأي شخص بإجراء اختبار كورونا، هي ارتفاع درجة الحرارة، وإصابته بالسعال فجأة، إضافة إلى فقد حاستي الشم والتذوق.