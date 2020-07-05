روحاني: المؤشرات الأساسية تظهر عدم نجاح العدو في هزيمة إيران

وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التغير الحاصل في سوق العملة والذهب بأنه "حربا نفسية يشنها العدو لزعزعة اقتصاد البلاد".

وتابع روحاني، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، "مؤمرات الأعداء الرامية إلى تقويض الاقتصاد الإيراني لم ولن يكتب لها النجاح".

وأضاف "الحرب الاقتصادية التي يشنها العدو وتفشي فيروس كورونا جعلا الشعب يعاني من صعوبات ومشاكل وأن العدو وعبر شن حرب نفسية معقدة وفرض الضغوطات الاقتصادية يحاول إفشال تجربة الاقتصاد غير النفطي في إيران".

وأضاف روحاني "العدو أوجد مشاكل في مجال صادرات النفط الإيراني ويرمي بكل ثقله لمنع نقل أرصدة إيران إلى الداخل ومن جهة ثانية يسعى جاهدا للإيحاء بأن السياسات الاقتصادية اللا نفطية غير ناجحة، وأن الاقتصاد قيد الانهيار بسبب الحظر، فيما المؤشرات الأساسية تظهر عدم نجاح العدو في هزيمة إيران".