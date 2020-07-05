20 قتيلا و14 مفقودا في سيول باليابان وتوقعات بمزيد من الأمطار

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الأحد، إن عدد ضحايا السيول والانهيارات الأرضية جراء أمطار غزيرة هطلت على جزيرة كيوشو بجنوب اليابان ارتفع إلى 20 قتيلا و14 مفقودا.

ومن المتوقع هطول المزيد من المطر بعد الأمطار غير المسبوقة التي هطلت يوم السبت في مقاطعة كوماموتو وتعد أسوأ كارثة طبيعية في اليابان منذ الإعصار هاجيبيس الذي خلف نحو 90 قتيلا في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وطالب رئيس الوزراء، شينزو آبي، في اجتماع لقوة مهام مواجهة الكوارث بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ.

وقال آبي بعد أن بث التلفزيون الياباني لقطات لسيارات مقلوبة وأشخاص ينزحون الأوحال من بيوتهم وأفراد من الجيش ينقذون سكانا تقطعت بهم السبل في قوارب "لا شيء أهم من حياة البشر. يُرجى بذل قصارى الجهد خلال الليل للبحث عن المفقودين"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".