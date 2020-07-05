فشل عملية إطلاق صاروخ أمريكي مع سبعة أقمار صناعية

فشل إطلاق صاروخ إلكترون من شركة Rocket Lab الأمريكية الخاصة من المحطة الفضائية في نيوزيلندا، وفقدت سبعة أقمار صناعية صغيرة.

حدثت المشكلة في نهاية الرحلة أثناء تشغيل محرك المرحلة الثانية. تم البث المباشر للإطلاق بعد 11 دقيقة من بدئه. وانقطع بث الفيديو من الصاروخ بعد 5 دقائق و 45 ثانية من بدايته، حسب سبيس نيوز.

اعتذرت الشركة للعملاء الذين كانت أقمارهم الصناعية على الصاروخ ووعدت في وقت لاحق بتقديم معلومات أكثر تفصيلا عن الحادث.

من بين الأقمار الصناعية التي يحملها الصاروخ كان جهاز 67 كغ تم إنشاؤه بواسطة Canon Electronics ومصمم لاختبار التكنولوجيا للحصول على صور الأرض باستخدام كاميرات واسعة الزاوية. وخمسة أجهزة للاستشعار عن بعد SuperDove ، فضلا عن القمر الصناعي Faraday-1، الذي طورته الشركات البريطانية.

تم إطلاق الصاروخ السابق، الذي تم فيه تثبيت ثلاثة أقمار صناعية استخباراتية وأقمار صناعية صغيرة للجامعات الأمريكية والأسترالية، في 13 يونيو/ حزيران.

منذ عام 2017 ، تم تنفيذ 13 عملية إطلاق صاروخ إلكترون.