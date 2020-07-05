أيرلندا تخفف القيود على القادمين إليها من "القائمة الخضراء" ابتداء من 20 يوليو

أعلنت السلطات الأيرلندية إعفاء القادمين إليها من دول مدرجة في "القائمة الخضراء"اعتبارا من 20 يوليو / تموز من العزل الذاتي لمدة 14 يوما عند الوصول إليها.

وقال وزير النقل الأيرلندي إيمون ريان في مقابلة مع محطة "نيوزتوك" اليوم الأحد: "سيتم نشر ما نطلق عليه القائمة الخضراء في 20 يوليو أو قبل ذلك... ستكون القائمة الخضراء سارية بعد ذلك".

وأضاف الوزير: "الدول التي ستدرج في القائمة هي التي لديها معدل إصابات بكورونا مثل بلادنا إذا لم يكن أقل منا".

وكانت حكومة أيرلندا قد أعلنت في يونيو/ حزيران إن القيود ستخفف اعتبارا من التاسع من يوليو/تموز، لكن ريان قال إن التأجيل جاء بسبب مخاوف من انتقال العدوى بسبب السفر.

ووفقا لوكالة "رويترز" سجلت أيرلندا حتى الآن 25498 إصابة "بكوفيد-19" و1740 وفاة.