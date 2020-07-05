جونسون والأمير تشارلز يشيدان بهيئة الخدمات الصحية البريطانية في ذكرى تأسيسها

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمير تشارلز التهاني لهيئة الخدمات الصحية البريطانية في ذكرى مرور 72 عاما على تأسيسها اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وأبديا المسؤولين البريطانيين شعورهما بالفخر بأسلوب إدارة الهيئة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتعافى الاثنان (جونسون والأمير تشارلز) بعد إصابتهما بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.

وقال جونسون إن الهيئة أنقذت حياته "بلا شك"، بعد أن دخل وحدة الرعاية المركزة بسبب إصابته بالمرض.

ومن المقرر أن يشارك جونسون في حملة "التصفيق للعاملين بالرعاية الصحية" في الساعة الخامسة مساء فيما يعد تكرارا لتقليد أسبوعي لتحية الأطباء والعاملين بالتمريض وغيرهم ممن يقفون في الصفوف الأولى لمكافحة المرض في ذروة انتشاره.

وتأسست الهيئة في الخامس من يوليو/تموز عام 1948، وأسسها أنيورين بيفان وزير الصحة من حكومة حزب العمال في ذلك الوقت. وقال جونسون إن الهيئة التي أقيمت بأموال دافعي الضرائب يجب أن تكون حرة وأن تقدم العلاج حسب الاحتياج الطبي له وليس حسب قدرة المريض على دفع تكاليفه.

وقال الأمير تشارلز ابن ملكة بريطانيا ووريث العرش إن هذا المبدأ التأسيسي "إعلان مؤثر للغاية عن مبادئنا" التي لم تكن في أي وقت مضى أكثر أهمية منها الآن.

وأشاد الأمير تشارلز بالتضحيات التي قدمها العاملون في الهيئة من أجل توفير العلاج لأكثر من مئة ألف مريض تلقوا علاج كوفيد-19 في المستشفيات.

وقال إنه كان محظوظا لأن الأعراض التي عانى منها كانت بسيطة ولم يضطر لدخول مستشفى.