الألعاب النارية تضيء سماء الولايات المتحدة بمناسبة عيد الاستقلال... فيديو

احتفل الأمريكيون ليلة أمس السبت، الرابع من تموز / يوليو الجاري، بذكرى الاستقلال الـ 244 عن العرش البريطاني في عام 1776.

وأعلنت إدارة المنتزهات الوطنية عرض أكثر من 10 ألف لعبة نارية خلال الاحتفالات، كما وفر منسقو الاحتفالات في واشنطن 300 ألف كمامة وحثوا على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة خلال الاحتفاء بعيد الاستقلال وارتداء الأقنعة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ووفقا لمجلة "هوليوود ريبورتر" قد دفع وباء كورونا العديد من المواطنين الأمريكيين إلى الاحتفال بالرابع من يوليو/تموز في المنزل، بعدما ألغى مسؤولون في بعض الولايات فعاليات الألعاب النارية التي عادة ما تستقطب حشودا كبيرة.

ومن جانبه ألقى الرئيس دونالد ترامب خطابا بالمناسبة، ذكّر فيه بالقيم التي توارثها الشعب الأمريكي جيلا بعد جيل، ووعد الأمركييين بالعمل من أجل المحافظة عليها "تماما كما فعل الأجداد"، على حد تعبيره.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن أكثر من 10 آلاف لعبة نارية ملونة خصصت لتزيين سماء واشنطن التي تشهد القمر المكتمل.