مقاتل أمريكي ينقذ حياة شخص خلال احتفالات عيد الاستقلال

نشر المقاتل الأمريكي، وبطل منظمة UFC، جون جونز في تغريدة على "تويتر" كشف فيها كيف قام بإنقاذ رجل خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي.

وكتب جونز في حسابه على "تويتر": "وجدت أنا وأصدقائي رجلا مستلقيًا في وسط الحديقة، كان يعاني من الجفاف الشديد، كان ثملا جداً، قمنا بسحبه إلى منطقة في الظل وايقاظه وجعله يشرب أربع زجاجات من الماء".

​وأضاف المقاتل: "الأصدقاء مقتنعون أننا أنقذنا حياة هذا الرجل، شعرت بشعور لا يصدق".

وأشار المقاتل إلى أنه لا يريد أن يعتبروه بطلا.

يذكر أن جونز البالغ من العمر 32 عاما هو المقاتل الوحيد الذي يتفوق على الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة "إم إم إي"، في الترتيب العام لـ UFC، ويملك في رصيده 26 انتصارا مقابل هزيمة واحدة.