زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ساحل ألاسكا

وقع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، في المحيط الهادئ قبالة ساحل ولاية ألاسكا الأمريكية، صباح اليوم الأحد، دون وقوع أضرار.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقع الزلزال في الساعة الثامنة و53 بالتوقيت المحلي على بعد 219 كيلومترا جنوب ساند بوينت وعلى عمق عشرة كيلومترات من سطح الأرض.

وذكر موقع حكومة الولاية الإلكتروني، أن ألاسكا تشهد في المتوسط زلزالا واحدا قوته ما بين سبع وثماني درجات كل عام منذ سنة 1900، مشيرا إلى أن الولاية تقع بها زلازل أكثر من أي منطقة أخرى في الولايات المتحدة.