إيران تعلن تفاصيل جديدة بشأن مفاعل نطنز النووي

أعلن المتحدث باسم المنظمة الوطنية للطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، مساء اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن مفاعل نطنز النووي.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن كمالوندي أن بلاده بصدد اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة بناء الجملون الذي تضرر بمجمع "الشهيد أحمدي روشن" بموقع نطنز النووي.

وأكد بهروز كمالوند أنه تقرر إنشاء جملون أكبر بمعدات أكثر تقدما في هذا المجمع، مشيرا إلى أن الحادث الذي وقع، يوم الخميس الماضي، في مجمع الشهيد أحمدي روشن في نطنز، لم يخلف خسائر في الأرواح، فيما كانت الخسائر المادية جسيمة.

سبق أن أوضح بهروز كمالوندي، قبل يومين، وتحديدا في الثاني من الشهر الجاري، أن "الحادث وقع في إحدى الصالات المسقوفة في فناء موقع نطنز النووي الموجودة في منشأة في منطقة مفتوحة قرب منشأة نطنز النووية، ولم يسفر عن إصابات أو أضرار والموقع النووي يعمل بشكل طبيعي، ولا زال التحقيق في القضية جاريا".

وتابع: "لا داعي للقلق بشأن إمكانية التلوث، لعدم وجود نشاط في الصالة المذكورة".

وقال إنه "في الوقت الحاضر، فرق الخبراء في المنظمة في مكان الحادث وتحقق في أسباب الحادث".