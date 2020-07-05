طهران تكشف أضرار حادث "نطنز".. والجهات الأمنية تدرك أسباب وقوعه

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، عن إتخاذ القرارات اللازمة لإعادة بناء الجملون الذي تضرر بموقع "نطنز النووي".

وبحسب ما قاله لوكالة "إيرنا"، قال كمالوندي إنه تقرر إنشاء جملون أكبر بمعدات أكثر تقدما في هذا المجمع.

وأكد كمالوندي أن الحادث الذي وقع يوم الخميس الماضي، لم يخلف خسائر في الأرواح، فيما كانت الخسائر المادية جسيمة.

وأضاف "الجهات الأمنية في البلاد على علم حاليا بسبب وقوع الحادث، إلا أنها لا تنوي التحدث عنه حاليا لأعتبارات أمنية".

وشهدت إيران انفجارا في مبنى تابع لمحطة نظنز النووية.

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، رفضوا الكشف عن أسمائهم، لوكالة "رويترز"، إن الانفجار نتج عن هجوم سيبراني.

واستهدف الهجوم السيبراني وحدة تجميع أجهزة الطرد المركزي، وقال مسؤولون أخرون إن "إسرائيل يمكن أن تكون وراء الهجمات" بينما لم يقدموا أي دليل يدعم مزاعمهما.