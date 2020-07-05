الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفتين من غزة باتجاه إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق قذيقتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

رام الله -سبوتنيك. وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إطلاق قذيفتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش في بيان إنه "متابعة للتقارير عن تفعيل الصافرات في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".