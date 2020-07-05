إيران: شيدنا قواعد صواريخ تحت الأرض على ساحل الخليج

قال قائد البحرية بالحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد إن بلاده شيدت قواعد صواريخ تحت الأرض على ساحل الخليج محذرا من "كابوس لأعداء إيران".

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن الأميرال علي رضا تنكسيري، أكد لمجلة صبح الصادق الأسبوعية "أقامت إيران قواعد صواريخ بالبر والبحر على امتداد سواحل الخليج الفارسي وخليج عُمان ستكون كابوسا لأعداء إيران".

وأضاف "كما تعلمون ، كان أعلى مدى لصواريخنا البحرية في زمن التاجوت 45 كم. أعطى صاروخ هاربين، مع التكنولوجيا قبل حوالي 50 عامًا ومدى أقل من 50 كيلومترًا ونهاية عصر تاغوت، لكن لم تتح له الفرصة لاختبار الصاروخ. لأن الثورة انتصرت".

وأردف" بعد الثورة، اختبرها أبطال الجيش. سيطر المستشارون العسكريون الأمريكيون على جميع المعدات، من السفن إلى المدمرات، بنوا ثكناتهم ومبانيهم الخاصة. المدمرة التي أعطونا إياها في ذلك الوقت لم تكن طائرة هليكوبتر قادرة على حمل وهبوط المروحيات. بعد الثورة، بدأ العمل في القوات المسلحة ووزارة الدفاع وكذلك في البحرية نفسها ، وتم بناء هذه المنتجات بسبب العقوبات القمعية ، بما في ذلك جمران".

هذا وعرضت إيران سابق عينات من المركبات المدرعة السوفيتية المحدثة، وأكثر ما لفت الانتباه "بي تي إر-50بي كي".

أشار الخبير العسكري، يوري ليامين، أنه لأول مرة تم عرض حجرة قتالية غير مأهولة، تم إنشاؤها في هذا البلد.

كما استخدمت كأسلحة رئيسية مدفع آلي 30 ملم 2أ42 مع 500 طلقة ذخيرة. يتم إقران مدفع رشاش عيار 7.62 ملم به مع ذخيرة من 2000 طلقة. من الممكن تثبيت مجموعة من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".