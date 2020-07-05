أفيخاي أدرعي: مقاتلاتنا ردت على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة

قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المقاتلات الإسرائيلية ردت على إطلاق القذائف الصاروخية ضد إسرائيل من قطاع غزة.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "أغارت مقاتلات ومروحيات حربية قبل قليل على مواقع إرهابية تابعة لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة"، مضيفا: "تم استهداف بنية تحتية تحت أرضية تابعة لحماس وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء اليوم".

أغارت مقاتلات ومروحيات حربية قبل قليل على مواقع إرهابية تابعة لمنظمة #حماس في شمال قطاع #غزة حيث تم استهداف بنية تحتية تحت أرضية تابعة لحماس وذلك ردًا على اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه #إسرائيل مساء اليوم. https://t.co/ZSrzZ0Gj9j — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 5, 2020

وتابع: "ينظر جيش الدفاع بخطورة الى كل اعتداء إرهابي ضد إسرائيل وسيواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل".

وأضاف: "حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه وستتحمل المسؤولية عن تداعيات النشاطات الإرهابية ضد مواطني إسرائيل".

ينظر #جيش_الدفاع بخطورة الى كل اعتداء إرهابي ضد إسرائيل وسيواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل.



حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه وستتحمل المسؤولية عن تداعيات النشاطات الارهابية ضد مواطني إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 5, 2020

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأحد، إطلاق قذيفتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش في بيان إنه "متابعة للتقارير عن تفعيل الصافرات في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".