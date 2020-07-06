مستشار الرئيس الإيراني: وفاة شخص كل 10 دقائق بكورونا في البلاد

حذر مستشار الرئاسة الإيرانية حسام الدين أشينا، يوم الأحد، من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد مرة بعد تسجيل أكبر عدد وفيات خلال يوم واحد بالبلاد جراء كوفيد-19.

وكتب مستشار الرئاسة الإيرانية في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "تسجل البلاد وفاة شخص واحد بـكورونا كل عشر دقائق... هذا وضع غير طبيعي"، وفقا لموقع "تابناك" الإيراني.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، للمرة الثانية خلال أسبوع، أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا، بواقع 163 حالة، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ويتجاوز العدد الذي أعلن يوم الأحد وهو 163 حالة وفاة ما سجلته البلاد يوم الاثنين الماضي، عندما بلغ إجمالي الوفيات التي سجلتها الوزارة 162 وفاة في يوم واحد.

در هر ده دقیقه یک ایرانی از کووید ۱۹ جان‌باخته است.

هیچ چیز عادی نشده‌است.#کرونا — Hesameddin Ashena (@hesamodin1) July 5, 2020

وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إن إجمالي الوفيات في الجمهورية الإسلامية جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 11 ألفا و571 وفاة، في حين بلغ عدد المصابين 249 ألفا و438 حالة إصابة، وأضافت أن عدد المتعافين بلغ 201 ألف و330 شخصا.

وارتفع عدد الإصابات والوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد بحدة خلال الأسبوع الأخير، بعد الرفع التدريجي لقيود العزل العام التي بدأت في منتصف أبريل/نيسان.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال إن المواطنين الذين لن يرتدوا كمامات سيحرمون من تلقي الخدمات الحكومية، كما سيجري إغلاق أماكن العمل التي لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية لمدة أسبوع.