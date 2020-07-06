الحزب الحاكم في كرواتيا يحصل على 66 مقعدا في الانتخابات البرلمانية

أعلنت اللجنة الانتخابية الحكومية في كرواتيا، أن "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكرواتي الحاكم، حزب رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش، يتصدر انتخابات برلمان البلاد بـ66 مقعدا (من أصل 151)، بعد معالجة بيانات 97.59 بالمئة من مراكز الإقتراع .

بلغراد - سبوتنيك. ووفقا لبيانات أولية من اللجنة الانتخابية الحكومية بعد معالجة بيانات 97.59 بالمئة من مراكز الاقتراع، حصل حزب الاتحاد الديمقراطي على 66 مقعدا.



وأشارت البيانات لإلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المقرب من الرئيس زوران ميلانوفيتش، حصل على 41 مقعدا، وحصلت "الحركة الوطنية" بقيادة المغني ورجل الأعمال ميروسلاف شكورو على 16 مقعدا. وبلغت نسبة الإقبال الأولية 46.71 بالمئة.

وأعلن رئيس الحكومة، في وقت سابق، فوز حزبه ووعد ببدء العمل بنشاط، اليوم الاثنين، في الاقتصاد والرعاية الصحية وتعزيز الديمقراطية والمؤسسات ودعم حقوق الإنسان والأقليات.

وكانت قد سجلت اللجنة الانتخابية 3.85 مليون ناخب صوتوا في حوالي 7 آلاف مركز اقتراع في الداخل والخارج.

وشارك في الانتخابات 192 كتلة سياسية وحزبا ومرشحين مستقلين. وينتخب سابور (البرلمان) لمدة أربع سنوات، يتكون من 151 عضوا.