رئيس الدومينيكان الجديد من أصل عربي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، عن فوز المرشح من أصل لبناني، لويس أبي ناضر، برئاسة دولة الدومينيكان.

وذكرت وكالة "النشرة" أن الرئيس الجديد، لويس أبي ناضر، هو لبناني الأصل وهو أحد أبناء المهاجرين اللبنانيين الأوائل إلى أمريكا اللاتينية.

#RepúblicaDominicanaDECIDE2020 El candidato opositor Luis #Abinader se autoproclamó el domingo como el presidente electo de #RepublicaDominicana 🇩🇴 https://t.co/GVs8rFfA3Y — teleSUR TV (@teleSURtv) July 6, 2020

واستطاع الرئيس الجديد من الفوز بعد معركة انتخابية مع مرشحين هما غونزالو كاستيلو من حزب التحرير، وآخر هو الرئيس السابق للبلاد ليونيل فرنانديز.

وانتخب أبي ناضر لأربع سنوات قادمة، حيث منحه الشباب الأصوات بسبب رغبته بالتغيير ومحاربة الفساد والفوضى التي تعم البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وأطلّ أبي ناضر بين مناصريه ووجه كلمة لأبناء وطنه الدومينيكانيين قائلا إن "انتصاره هو انتصار لكل الشعب، والذين لم يصوّتوا له من الحزب المناهض، أصواتهم ستكون مسموعة وبأنه رئيس لكل الجمهورية وليس لفئة او حزب واحد، ويضع نفسه في خدمة بلاده والشعب".