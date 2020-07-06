فيروس كورونا ينجح بما عجز عنه الآخرون في أستراليا

أعلنت وسائل إعلام دولية، اليوم الاثنين، أن السلطات الأسترالية قامت بإغلاق الحدود بين ولايتي فيكتوريا ونيوساوث ويلز لأول منذ 100 سنة، وذلك بعد انتشار وتفشي فيروس كورونا في الولايتين.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن هيئة الإذاعة الاسترالية، أن أستراليا أغلقت الحدود بين ولايتي فيكتوريا و​نيو ساوث ويلز​، لأول مرة منذ 100 سنة، لوقف تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد.

Australia closes state border for first time in 100 years to halt coronavirus https://t.co/VrVx1pT9KJ pic.twitter.com/CCAZ0xVEIt — Reuters (@Reuters) July 6, 2020

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة ملبورن عاصمة فيكتوريا خلال الأيام الماضية، ما دفع السلطات إلى فرض تطبيق أوامر صارمة للتباعد الاجتماعي في 30 ضاحية وفرض عزل عام كامل في مختلف المناطق.