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    فحص و معالجة مرضى كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020

    اشتباه في أول حالة لـ "الطاعون الدبلي" قرب الحدود الروسية المنغولية

    © Sputnik . Iliya Pitalev
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    أعلنت السلطات المحلية في منطقة أولجي غربي منغوليا، بالقرب من الحدود مع كل من روسيا والصين، اليوم الاثنين، الاشتباه بإصابة فتى بـ"طاعون دبلي" حسبما أفادت وكالة أنباء شينخوا بالإشارة إلى وزارة الصحة في البلاد.

    شعار منظمة الصحة العالمية
    © AFP 2020 / Fabrice Coffrini
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    وتم نقل أولانوس البالغ من العمر 15 عاما من سكان سومون إلى المستشفى بعد تناول لحم الفأر الأرضي.

    ووفقًا للوكالة، حث ممثل وزارة الصحة في البلاد، دورج نارانجيلل، خلال مؤتمر صحفي، السكان على عدم تناول هذه اللحوم.

    وأصدرت السلطات في مدينة بيان نور بمنطقة منغوليا الداخلية الصينية تحذيرا، أمس الأحد، وذلك بعد يوم واحد من إبلاغ مستشفى بحالة يشتبه بأن تكون طاعونا دبليا.

    وأصدرت لجنة الصحة في المدينة هذا التحذير من المستوى الثالث وهو ثاني أقل تحذير في نظام يتضمن أربعة مستويات.

    ويحظر هذا التحذير صيد أو أكل الحيوانات التي قد تحمل الطاعون ويطلب من الناس الإبلاغ عن أي حالات يشتبه بأنها طاعون أو ارتفاع في درجات الحرارة دون أسباب واضحة.

    ويأتي هذا التحذير بعد الإبلاغ عن أربع حالات إصابة بالطاعون في منغوليا الداخلية في نوفمبر تشرين الثاني من بينها حالتا إصابة بالطاعون الرئوي وهو سلالة قاتلة من الطاعون.

    والطاعون الدبلي الذي اشتهر في العصور الوسطى "بالموت الأسود" مرض شديد العدوى وغالبا ما يكون مميتا وينتشر في الغالب عن طريق القوارض.

    وحالات الطاعون مألوفة في الصين ولكن تفشي هذا المرض أصبح نادرا بشكل متزايد. وسجلت الصين 26 حالة إصابة و11 حالة وفاة خلال الفترة من 2009 إلى 2018.

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    الكلمات الدلالية:
    منغوليا
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