خامنئي يوجه رسالة إلى قادة "حماس" ويتحدث عن "الدور المؤثر"

وجه المرشد الإيراني الأعلى، أية الله علي خامنئي، رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، متحدثا عن الدور المؤثر لفصائل المقاومة.

وأكد خامنئي، أن "المحافظة على الوعي والوحدة بين الشعب الفلسطيني وفصائله، له دور مؤثر في إفشال خطط العدو"، مشددا على أن "إيران لن تدخر جهداً لدعم الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحكم واجبها الديني والإنساني لن تدخر جهداً لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم في استعادة حقوقه ودفع شر الكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أن "تيار المقاومة والشعب الفلسطيني الشجاع قد تجاوزا تهديد وترغيب العدو، بفضل منطق العقل والخبرة".

وقدم المرشد الإيراني امتنانه إلى "المجاهدين كون حركة المقاومة الفلسطينية قد هيأت بجهادها موجبات ضعف أمريكا والكيان الصهيوني"، مبرزا أن العدو بـ"استراتيجيته التوسعية يحاول تضييع الحقوق المشروعة للفلسطينيين عبر خديعة المفاوضات وخطة السلام والضغط الاقتصادي والحصار.