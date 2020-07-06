ترقب وحذر بين القوات البحرية الأمريكية والصينية خلال مناورات في بحر الصين الجنوبي

أعلن قائد عسكري أمريكي، اليوم الاثنين، أن حاملتي طائرات تجريان تدريبات في بحر الصين الجنوبي، تحت أنظار سفن البحرية الصينية التي رست قرب الأسطول الأمريكي.

جاءت تصريحات الأميرال الأمريكي، جيمس كيرك، لوكالة "رويترز" حيث قال إن "حاملة الطائرات نيمتز تجري تدريبات للطيران في الممر المائي مع حاملة طائرات الأسطول السابع رونالد ريغان في المنطقة القريبة من الأساطيل الصينية"، مشيرا أن "الجهات تبادلتا التحية العسكرية في المكان".

وأضاف كيرك قائلا "نتوقع دائما تفاعلا احترافيا وآمنا بيننا ونعمل في المياه المشتركة حيث تشهد الكثير من حركة الملاحة البحرية في المنطقة".

وتابع كيرك قائلا إن التواصل مع السفن الصينية لم يشهد أي حوادث.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال حاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبي للقيام بتدريبات بالقرب من موقع تنفذ فيه الصين مناورات بحرية.

وتتنازع دول مطلة على بحر الصين الجنوبي، وعلى وجه التحديد الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي، على السيادة على مناطق منه منذ عدة قرون، ولكن التوترات في المنطقة تصاعدت في الآونة الاخيرة.