متحف اللوفر يبدأ استقبال الزائرين بعد أشهر من الإغلاق

وفرض المتحف عدة ضوابط لتطبيق إجراءات سلامة جديدة، من بينها ارتداء الكمامات وتقليل عدد الزوار.
كذلك سيتم إغلاق القاعات التي يصعب فيها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.
Aujourd’hui à 9h, le #Louvre a rouvert ses portes ! 🥳— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) July 6, 2020
👉 Les premiers visiteurs ont été accueillis par Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée. pic.twitter.com/WEAcHd81fY
ويستقبل اللوفر سنويا نحو عشرة ملايين زائر، أغلبهم من خارج فرنسا، ما يجعله يتصدر قائمة المتاحف الأكثر جذبا للزوار في العالم.
إلا أن المتحف خسر ما يزيد عن 40 مليون يورو بسبب الإغلاق.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)