متحف اللوفر يبدأ استقبال الزائرين بعد أشهر من الإغلاق

أعاد متحف اللوفر، في العاصمة الفرنسية باريس، فتح أبوابه أمام الجمهور، بعد نحو أربعة أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفرض المتحف عدة ضوابط لتطبيق إجراءات سلامة جديدة، من بينها ارتداء الكمامات وتقليل عدد الزوار.

كذلك سيتم إغلاق القاعات التي يصعب فيها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

Aujourd’hui à 9h, le #Louvre a rouvert ses portes ! 🥳



👉 Les premiers visiteurs ont été accueillis par Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée. pic.twitter.com/WEAcHd81fY — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) July 6, 2020

​ويستقبل اللوفر سنويا نحو عشرة ملايين زائر، أغلبهم من خارج فرنسا، ما يجعله يتصدر قائمة المتاحف الأكثر جذبا للزوار في العالم.

إلا أن المتحف خسر ما يزيد عن 40 مليون يورو بسبب الإغلاق.