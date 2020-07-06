بعد واقعة المنشأة النووية... مسؤول إيراني يتحدث عن "قدرات سيبرانية للرد على الأعداء"

قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، العميد غلام رضا جلالي، إن طهران تعتمد النهج الدفاعي وليس الهجومي في المجال السيبراني.

وأضاف غلام رضا جلالي، في تصريح صحفي، إن استراتيجية وسائل الإعلام الأمريكية تقوم على مزاعم باتهام إيران في المجال السيبراني بأنها تعتمد النهج الهجومي الفوضوي، بحسب وكالة "فارس".

وتابع أن "التهم التي يوجهها المسؤولون الأمريكيون والصهاينة لإيران في المجال السيبراني ينبع من هذا الاتجاه" حسب قوله.

ولفت إلى أن بلاده "تمتلك القدرات الهجومية في المجال السيبراني إلا أنها تستخدمها في مجال الرد على الأعداء".

وكان جلالي قال إن "طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل أمريكا، وراء عدة أحداث وقعت مؤخرا في إيران".

وأكد غلام رضا جلالي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن "الجزء الأكبر من الحوادث التي حصلت في قطاع الطاقة خلال الآونة الأخيرة كانت ناجمة عن عدم مراعاة قواعد الأمان، لكن جزءا آخر يمكن أن يكون ناتجا عن تحرك الجماعات المعادية للثورة والعناصر المرتبطة بهم، وربما العدو أيضا يقف وراءها".

وأضاف: "ستتخذ إيران إجراءات متبادلة ضد أي دولة تتسبب في هجمات إلكترونية على المنشآت النووية". قائلا: "إحدى القضايا المهمة في الهجمات السيبرانية هي إثبات أصل الهجوم ومرتكب الهجوم. ليس من السهل تحديد ما إذا كان الهجوم قد نفذ من قبل عدو معين أو دولة، أو ما إذا كان سببه فيروس ترك في الفضاء الإلكتروني. في الواقع، من الصعب إثبات أصل الهجوم ومرتكب الهجوم لأنه يتطلب تعاونا دوليا، وهذا التعاون غير محدد في العالم، لذلك في مثل هذه الحوادث، هناك المزيد من النقاش حول الاحتمال والشك".

وأشار إلى أن "حريق إحدى مصافي النفط جنوبي البلاد، وتوقف منظومات الحواسيب عن العمل لساعات في ميناء رجائي على مياه الخليج، إضافة إلى انفجار مخازن الغاز في وزارة الدفاع الأسبوع الماضي، كلها تدل على أن هناك من يقف خلف تلك الحوادث".