مسؤول: الموجة الثانية لكورونا في إسرائيل قد تكون أصعب من سابقتها

حذر مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، من أن الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا في البلاده، قد تكون أصعب من سابقتها.

وأعرب نائب وزير الصحة الإسرائيلي، يؤاف كيش، عن خشيته من ارتفاع أعداد مصابي الفيروس المصنفين ضمن دائرة الخطر إلى أكثر من ثلاثمائة، محذرا من أن الموجة الثانية للوباء أصعب من سابقتها.

وأكد نائب الوزير، خلال نقاش أجرته اللجنة البرلمانية المكلفة بملف كورونا، أنه يجب اتخاذ تدابير احترازية مشددة، وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

من جهته، قال نائب مدير عام وزارة الصحة لضمان جودة العلاجات الطبية، البروفيسور يارون نيف، إن العنصر الحاسم في التصدي لكورونا هو تصرفات الجمهور.

وأوضح أن الاكتفاء بوضع الكمامة لا يجدي، إذ يجب أيضا الالتزام بالتباعد الاجتماعي وقواعد النظافة العامة وتجنب التجمهر للحيلولة دون الإصابة بالفيروس.