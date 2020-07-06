إيران تجهز طائراتها الحربیة غداة الحديث عن "مدن صواريخ تحت الأرض" في الخليج

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، عن تجهيز الطائرات الحربية بما يتناسب مع تهديدات العدو، مؤكدا أن "الالتزام والتخصص هما جناحا القوة الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية".

قال مساعد قائد الجيش الإيراني العميد محمد حسين دادرس، خلال مراسم تدشين جهاز محاكاة طائرة اليوشن ، إن "كوادر القوة الجوية للجيش تبذل جهودا في تطوير القدرات الدفاعية للبلاد"، مؤكدا أن "طيارينا اليوم يتمتعون بالمهنية والالتزام الديني"، حسب قناة "العالم".

واعتبر دادرس أن "صناعة جهاز محاكاة طائرة اليوشن إنجاز كبير جدا يضاف إلى إنجازات القوة الجوية كصناعة محرك جت الذي شكل سابقة في العالم الإسلامي"، مشيرا إلى إنتاج طائرات من صنع داخلي مئة بالمئة، ومعتبرا أن هذا الإنجاز سيساهم في تقليل ضغوط الحظر.

كما أعلن مساعد قائد الجيش الإيراني أن "أسطول القوة الجوية سيتسلم خلال الأيام القادمة طائرات دون طيار الأمر الذي سيعزز من القدرات الدفاعية والردعية لهذه القوة"، مؤكدا أن "هذه الطائرات هي من إنتاج داخلي بشكل كامل".

يأتي ذلك غداة تصريحات قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنغسيري، الذي أعلن فيها أن "إيران أسست قواعد صاروخية تحت الأرض على سواحل الخليج وخليج عُمان، تضم صواريخ أرض – بحر"، مؤكدا أن "الحرس الثوري قام بتسليح كافة المناطق الساحلية الواقعة في مياه الخليج وبحر عمان جنوبي البلاد".

وأضاف أن "الحرس الثوري الإيراني يمتلك مدنا عائمة لإطلاق الصواريخ، ذات أغراض دفاعية متنوعة، سيعرضها في الوقت المناسب"، مؤكدا أن الولايات المتحدة على علم بأن لدى إيران قواعد صواريخ تحت الأرض تتبع للجيش والحرس الثوري، لكنها تفتقر إلى معلومات دقيقة بشأنها.