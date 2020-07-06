مساعد الرئيس: أداء إيران في مواجهة كورونا أفضل من دول تدعي التقدم

قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، حسين علي أميري، إن أداء بلاده في مواجهة فيروس كورونا المستجد أفضل من الكثير من الدول التي تدعي التقدم في العالم.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن أميري قوله "العالم كله يعاني من هذا المرض إلا أن بلادنا كان أداؤها جيدا جدا في ظل تعاون المواطنين بالمقارنة مع الكثير من الدول التي تدعي التقدم".

وأضاف "البنية التحتية التي تم إيجادها خلال الأعوام الأخيرة في قطاع الصحة والعلاج جعلتنا لا نشعر بمشكلة ما، في حين أن الكثير من الدول التي تدعي التقدم تعاني من ظروف صعبة وتواجه أزمة حادة من حيث الأرقام العالية للإصابات والوفيات والنقص في الأسرة بالمستشفيات".

واعتبر الزيادة الأخيرة في أعداد الإصابات والوفيات بمرض كورونا في بعض مناطق البلاد بأنها تعود للتهاون في التزام التوصيات الصحية.

وتابع "التزام التباعد الاجتماعي والتعاون بين المؤسسات والأهم من ذلك مشاركة المواطنين، يمكنها قطع سلسلة انتقال الفيروس والسيطرة على المرض".