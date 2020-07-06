راح ضحيتها 44 شخصا على الأقل... فيضانات وانهيارات طينية في اليابان... فيديو

استمرت الأمطار الغزيرة في الهطول على جزيرة كيوشو، الواقعة في جنوبي غرب اليابان، اليوم الاثنين، وفاضت مياه نهر واحد آخر على الأقل، فيما ارتفع عدد من لقوا حتفهم خلال ثلاثة أيام من الفيضانات والانهيارات الطينية إلى 44 بينهم 14 شخصا في دار للمسنين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن السلطات أصدرت أوامر إجلاء لأكثر من نصف مليون من سكان الجزيرة إضافة إلى توصيات بالإجلاء لعشرات الآلاف من السكان في غرب اليابان.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي إن التوقعات تفيد بأن الأمطار ستتجه شرقا بحلول، يوم الأربعاء المقبل، وأمر بعمليات بحث وإنقاذ على مدار الساعة. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن هناك عشرة أشخاص في عداد المفقودين. وفقا لـ "رويترز".

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون شوارع وقد تحولت إلى أنهار تتدفق فيها المياه سريعا بارتفاع يصل إلى الخصر وجسرا منهارا وسيارات مقلوبة وطائرة هليكوبتر ترفع رجلا من منزل غمرته المياه.

Dozens of people were feared dead as torrential rains continued to hit Japan’s southwestern island of Kyushu, with river banks at risk of bursting https://t.co/Z6YIbsqzVz pic.twitter.com/Dg7GOLzWGp — Reuters (@Reuters) July 6, 2020

كما غمرت المياه دارا للمسنين في مقاطعة كوماموتو بوسط الجزيرة. ولم تذكر هيئة الإذاعة والتلفزيون تفاصيل عن الأمر.

وقال آبي في مستهل اجتماع لفريق عمل حكومي "أحث جميع المواطنين على متابعة المعلومات التي تقدمها السلطات المحلية بعناية وأن يظلوا متأهبين للتحرك حفاظا على حياتهم".

Heavy stormy rains are back, everywhere is flooded. Warning signs of a breaking down climate, we must act fast. This happened in the morning at Cambell street, Freetown.@GretaThunberg @Fridays4future @FFF_SierraLeone #ClimateEmergency pic.twitter.com/56fyhV1QjV — Roseline Isata Mansaray (@IsataRoseline) July 5, 2020

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن نحو 40 ألفا من أفراد قوة الدفاع الذاتي يشاركون في عمليات الإنقاذ.

وأضاف أن مراكز الإيواء تعمل أيضا على منع انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توزيع المطهرات وحث الناس على الحفاظ على التباعد فيما بينهم.

وتعد هذه الفيضانات أسوأ كارثة طبيعية شهدتها اليابان منذ الإعصار هاجيبيس الذي اجتاحها في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي وأدى إلى سقوط نحو 90 قتيلا.