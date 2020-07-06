سر تحليق المئات من طائرات الدرونز فوق سماء كوريا الجنوبية

فوجئ سكان العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، بتحليق المئات من طائرات "الدرونز" فوق رؤوسهم، مساء السبت.

وقدمت الطائرات عرضا مذهلا لنشر رسائل التحفيز والوعي بشأن جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بحسب وكالة "فرانس برس".

وشارك في العرض 300 طائرة درونز دون طيار لتشكيل صور وميضية فوق نهر هان، الذي يمر عبر العاصمة الكورية الجنوبية.

وبدأ العرض برسائل تذكّر الناس بالإجراءات الاحترازية الرئيسية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة وغسل اليدين والحفاظ على مسافة مترين بعيدا عن الآخرين.

كما شكّلت الطائرات دون طيار صورا لقناع محاط بجزيئات من فيروس "كورونا" سرعان ما تم تبديلها لتشكيل يدين وقطرات ماء في سماء الليل في المدينة.

وتحول العرض الذي استمر لمدة 10 دقائق إلى رسائل امتنان للموظفين الطبيين في الخطوط الأمامية للوباء، وكذلك لجميع الكوريين الجنوبيين لجهودهم الجماعية لمحاربتهم الفيروس.

وكتبت الطائرات المسيرة في السماء بجوار شكل قلب "شكرا لكم"، ثم شكلت صورة ظلية لشبه الجزيرة الكورية برسالة: "ابتهجوا، جمهورية كوريا".

وأوضحت وزارة النقل إن الحدث الذي نظمته الحكومة، مساء السبت، لم يتم الإعلان عنه مسبقا بسبب قواعد التباعد الاجتماعي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "وباء عالميا". وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

كما تسبب الفيروس هذا العام في إلغاء جميع الأحداث العالمية التي تتطلب اجتماعات أو حضور جمهور، أبرزها أحداث رياضية مثل أولمبياد طوكيو، وبطولة ويمبلدون للتنس، ودوري أبطال أوروبا 2020.

وتجرى حاليا العديد من التجارب السريرية في بلدان عدة لمحاولة إنتاج لقاح للفيروس، إلا أنه لا موعد متوقع إلى الآن لإنتاج أول لقاح يوقف انتشار الفيروس.ِ