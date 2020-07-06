إسرائيل توقف الأنشطة الثقافية ضمن إجراءات احتواء تفشي كورونا

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على إغلاق قاعات الأعراس والنوادي الرياضية ووقف كل الفعاليات الثقافية فورا في ضوء التفشي السريع لفيروس كورونا "كوفيد-19".

القدس- سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبيل جلسة خاصة عقدتها الحكومة لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد"، إن "إسرائيل على بعد خطوة من فرض إغلاق شامل بسبب التفشي السريع لجائحة كورونا".

ووافقت الحكومة على سلسلة من الإجراءات لمكافحة الفيروس، بما في ذلك، إغلاق القاعات والمناسبات، وتقييد مقاعد المطعم لما يصل إلى 20 شخصا في الداخل و30 في الخارج، وإغلاق صالات الألعاب الرياضية والمسابح العامة، وإلغاء المخيمات الصيفية من الصف الخامس الابتدائي وما فوق.

ويأتي ذلك، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على قانون يُتيح للحكومة الاستعانة بجهاز الأمن العام "شاباك" من أجل تتبع المصابين بـ "كوفيد-19" الذين يُواصل عددهم الارتفاع، والقانون الذي تم تبنيه في قراءة ثالثة وأخيرة يتيح استخدام تقنيات جهاز "الشاباك" للمراقبة على مدى ثلاثة أسابيع لتتبع الحالات التي لا يمكن مراقبتها بطريقة أخرى.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل الارتفاع المتواصل بالإصابات ووفيات كورونا في إسرائيل، فخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، شخصت في البلاد 817 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع الإصابات بالفيروس إلى 30162 إصابة منها 11856 إصابة نشطة غالبيتهم العظمى يتواجدون في الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

ويرقد في مستشفيات إسرائيل 354 مصابا، بينهم 90 إصابة في حالة خطيرة جدا، تم وصل 32 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي، و80 مصابا بحالة متوسطة. وتعافى من الفيروس 17974 مصابا، بينما سجلت حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 332 حالة، وفقا لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية.

وبحسب مركز المعلومات لمكافحة فيروس كورونا، فقد أجري، أمس الأحد، 18946 اختبار لاكتشاف كورونا، حيث أظهرت 4.6 في المئة من نتائج الفحوصات بأنها إيجابية.