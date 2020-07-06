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    رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بيني غانتس

    إسرائيل تقرر إنشاء ذراع استخبارية قوية في صحراء النقب... لماذا هذا المكان

    © REUTERS / CORINNA KERN
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    أكد رئيس الوزراء المناوب ووزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، أن صحراء النقب جنوبي البلاد سيكون لها دور ريادي في تعزيز شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

    وقال غانتس الذي قرر نقل شعبة الاستخبارات الى جنوب البلاد إن "الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس الأركان وقائد شعبة الاستخبارات يعتبر النقب المكان المناسب للتطور، حيث سنحصل فيه على أفضل وأعلى جودة وأحدث مرفق تكنولوجي لإنشاء ذراع استخباري قوي ورائد. هذا هو سبب الانتقال إلى النقب" بحسب موقع "آي 24".

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    تل أبيب تتخوف من انكشاف الأسرار بعد قرار بيع صور أكثر وضوحا لإسرائيل وأراضي فلسطين

    وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، نحن نساعد هنا في تحدي وطني للتنمية في الجنوب وكان الجيش الإسرائيلي أول من استجاب لها، من خلال القوات البرية، والقواعد الجوية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشعبة المخابرات".

    وشدد على أن "هذا أهم مشروع للأمن القومي وللنقب برؤية بن غوريون. وتحقيقا لهذه الغاية، نحن بالفعل نسخر جميع العناصر في الحكومة لجلب المدنيين والبنية التحتية، أولا وقبل كل شيء حل النقل المناسب ودعم وتعزيز البنية التحتية البشرية التي تأتي هنا كجزء من الأمن القومي".

    وحذر مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، من مخاطر أمنية محتملة في أعقاب قرار أمريكي يقضي بالسماح للشركات الأمريكية التي تسوق صور الأقمار الصناعية ببيع صور أكثر وضوحا لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

    ونقلت وكالة "رويترز" عن عمنون هاراري، رئيس البرامج الفضائية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنه يعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف المنافسة الدولية للأقمار الصناعية الأمريكية المستخدمة في أغراض تجارية، مضيفا: "لا أعتقد أنهم (الأمريكيون) سألونا مقدما".

    وقال لمحطة "كان" الإذاعية في إسرائيل: "نحن بصدد دراسة المنصوص عليه هناك بالضبط وما هي النوايا على وجه التحديد وما يمكننا الرد عليه في نهاية الأمر".

    وأضاف: "نفضل دائما أن يتم تصويرنا بأقل درجة وضوح ممكنة. من الأفضل دائما أن تكون صورنا غير واضحة وليست دقيقة".

    وأوضحت الوكالة أن لائحة أمريكية صدرت عام 1997 تُعرف باسم تعديل كيل-بنجامان تقضي بألا تُظهر الصور الملتقطة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المستخدمة في خدمات مثل "غوغل إيرث" الأجسام التي تقل عن مترين.

    وكانت إسرائيل تجادل بأن هذا المعيار يفيد في الحيلولة دون استغلال أعدائها معلومات متاحة للجميع في التجسس على مواقعها الحساسة.

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