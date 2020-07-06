إيران: السعودية تشتري أسلحة من أمريكا بما يعادل 3 أمثال ميزانيتنا الدفاعية

قال وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفذ علنا ضد إيران ما كانت الإدارات الأمريكية السابقة تنفذه وراء الكواليس.

وفي حديثه خلال الاجتماع الافتراضي المتوسطي ISPI قال ظريف إن الميزانية الدفاعية لإيران تبلغ 16 مليار دولار سنويا، في حين أن أمريكا تبيع أسلحة بثلاثة أمثال هذا المبلغ للسعودية كل عام، بحسب وكالة "فارس".

وبشأن خفض طهران التزاماتها بالاتفاق النووي، قال إن "ما قمنا به ليس مخالفا للاتفاق النووي، بل ضمن إطار هذا الاتفاق، وإذا بدأت الأطراف الأوروبية بتنفيذ ما اتفقت عليه، فمن الممكن إنقاذ الاتفاق".

وفي اجتماع آخر، حضره النائب الأول لرئيس الجمهورية بمشاركة جمع من كبار مسؤولي وزارة الخارجية، اليوم، قال ظريف إن شموخ واقتدار بلاده أثار قلق أمريكا والكيان الصهيوني، وكان ذلك السبب وراء الاصطفاف ضدها، وفق قوله.

وأضاف: "ربما لم يسبق لأي دولة (مثل إيران)، أن تعرضت إلى ضغوط كهذه من جانب بعض القوى ولا سيما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وبعد فترة وجيزة من الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، قطعت طهران وواشنطن العلاقات الدبلوماسية بينهما بعدما سيطر إيرانيون متشددون على مقر السفارة الأمريكية واحتجزوا 52 أمريكيا رهائن لمدة 444 يوما. وتتولى سويسرا رعاية المصالح الأمريكية مع طهران.

وتنامى العداء بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني وفرضه عقوبات على إيران أصابت اقتصادها بالشلل. وردت إيران بتقليص التزاماتها تدريجيا بموجب الاتفاق الموقع في عام 2015.

ووصل العداء إلى مستويات غير مسبوقة في أوائل يناير/كانون الثاني، عندما قُتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد.

وردت إيران، في التاسع من يناير، بإطلاق صواريخ على قاعدتين في العراق تتمركز فيهما قوات أمريكية، في عملية وصفها الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأنها "صفعة على وجه" الولايات المتحدة، مضيفا أنه ينبغي على القوات الأمريكية أن تغادر المنطقة.