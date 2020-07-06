احتراق طائرة محملة بالمخدرات في ظروف غامضة في المكسيك... صور وفيديو

عثرت السلطات المكسيكية على طائرة ركاب صغيرة محترقة في ظروف غامضة بعد هبوطها بشكل غير قانوني في منطقة شبه جزيرة بوكاتان.

وبحسب المسؤولين العسكريين، فقد عثر على الطائرة مشتعلة في المنطقة مع وجود شاحنة كبيرة محملة بطرود من المخدرات، مثل الكوكايين، بكمية تقدر بنحو 13 طردا.

A narco plane ‘loaded with drugs’ has landed on a highway in Quintana Roo, Mexico after reports it was shot down by the Mexican Army (SEDENA). pic.twitter.com/Xj8RePiIh2 — Inherent Risks (@InherentRisks) July 5, 2020

ونوهت السلطات إلى أن الطرود، التي يزن الواحد منها نحو 30 كيلوغراما قد أفرغت من الطائرة على الأرجح التي حطت في ولاية كوينتانارو الجنوبية، وهي مكان شهير بالمنتجعات الشعبية.

Suspected drug smuggling plane burns on a road in Mexico after allegedly being intercepted by soldiers pic.twitter.com/HAZomQb0tg — The Sun (@TheSun) July 6, 2020

ونوهت صحيفة "fr24news" إلى أن تجار المخدرات قاموا بإحراق الطائرة بعد أن هاجمهم الجيش المكسيكي بهدف إخفاء الأدلة.

Reuters・@Reuters Quote

MEXICO CITY (Reuters)-Mexican military officials said Sunday they found a small plane from South America in flames after an illegal landing on the Yucatan Peninsula, which could carry hundreds of kilometers of drugs. pic.twitter.com/TnABDbn2xn — スモール・🦅鷲 (@singer7654321) July 6, 2020

وأشار الموقع إلى أن وسائل الإعلام المحلية أفادت بأن طائرات عسكرية محملة بالجنود قد وصلت إلى موقع الطائرة المحترقة.

وبحسب بيان الجيش، تقدر قيمة الشحنة المحملة في الطائرة بنحو 4.9 مليون دولار أمريكي، وهي خسارة كبيرة للتجارة المظلمة في المنطقة.