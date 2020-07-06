"للرد على الأعداء"... عسكري إيران يتحدث عن الهجوم السيبراني

كشف العميد غلام رضا جلالي رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، عن النهج الذي تعتمد عليه بلاده في المجال السيبراني.

وقال جلالي، في تصريح صحفي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إن إيران "تعتمد النهج الدفاعي وليس الهجومي في المجال السيبراني".

وأضاف المسؤول الإيراني: "استراتيجية وسائل الإعلام الأمريكية تقوم على مزاعم باتهام إيران في المجال السيبراني بأنها تعتمد النهج الهجومي الفوضوي".

وأضاف: "التهم التي يوجهها المسؤولون الأمريكيون والصهاينة لإيران في المجال السيبراني ينبع من هذا الاتجاه".

وتابع: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك القدرات الهجومية في المجال السيبراني إلا أنها تستخدمها في مجال الرد على الأعداء".