كوريا الشمالية تقول إنها لن تتفاوض مع الولايات المتحدة

ذكرت ذلك وكالة الأنباء المركزية الكورية "كيه بي إس"، مشيرة إلى أن تصريحات كوريا الجنوبية جاءت تعليقا على البيان الذي أصدرته نائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية "تشيه سون هي، في وقت سابق، وأكدت فيه أنه ليست هناك حاجة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة "يو سانغ كي" في موجز صحفي اليوم الاثنين: "لم يطرأ أي تغيير في موقف حكومة سيول الداعى إلى بذل الجهود لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ في أسرع وقت ممكن لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها".

يذكر أن نائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية "تشيه" قالت في بيانها إن بيونغ يانغ لا تستشعر أي حاجة للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة، لأن الحكومة الأمريكية تعتبر الحوار مع كوريا الشمالية مجرد أداة للتغلب على أزمتها السياسية التي تمر بها.

يتبع...